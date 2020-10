Jalgpall Järjekordne Itaalia jalgpalliliiga staar haigestus koroonasse Toimetas Mihkel Talivee , täna, 15:21 Jaga: M

Ashley Young. Foto: Reuters/Scanpix

Milano Inter teatas, et nende äärekaitsja Ashley Young andis positiivse koroonaproovi. Inglane on juba meeskonna kuues mängija, kes viirusesse haigestunud on.