AMETLIK: Karol Mets siirdub mängima Saudi Araabiasse 

Mets liitus Rootsi klubiga 2019. aasta kevadel ja pidas meeskonna eest 59 ametlikku matši. "Karol jättis algusest peale suurepärase mulje ja ta oli osalmine mitmes meeldejäävas saavutuses. Soovin talle tulevikus palju edu," ütles AIK spordidirektor Henrik Jurelius.

Karol Mets: "Tahan tänada tervet AIK organisatsiooni, kõiki, kes on meeskonda väljakul ja väljaspool seda toetanud, ja muidugi kõiki meeskonnakaaslasi. Alates esimesest päevast oli suur rõõm ja privileeg AIK'd esindada. Soovin tiimile edaspidiseks edu ja loodan, et ma pole oma viimast matši klubi eest pidanud."