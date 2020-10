OTSEBLOGI JA GALERII: õnnetust omaväravast kiirelt kaotusseisu jäänud Eesti viigistas Sappineni väravast 

15. minut: Pikk on taas kaitsest kerkinud vastaste väljakupoolele ja annab vasakult äärelt hea palli Sappinenile, kes on täpselt vastaste värava ees ja saab peaga üsna korralikult löögile, aga Eesti kahjuks on Põhja-Makedoonia väravavaht täpselt õigel kohal... Järgmisel minutil saab Käit hea söödu värava ette ja tundub, et värav on lähedal, aga vastaste puurilukk püüab sellegi palli.