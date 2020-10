Tartu purustas Kalevi! Kandimaa: õiget vahekorda need numbrid ei näita 

Peatreenerina esimese liigavõidu võtnud Toomas Kandimaa sõnul ei maksa tänase skoori põhjal veel suuri järeldusi teha. „Enne mängu rõhutasime alguse tähtsust ja esimesel poolajal oli närvilisust omajagu nii mängijatel kui treeneril. Suutsime hoida kaitses agressiivsust ja kuigi nad said palju vabaviskeid, siis lõpuks sai see surve ikkagi maksma,“ sõnas Kandimaa. „Arenguruumi on küllaga, aga kindlasti on hooaega hea võiduga alustada. Päris õiget vahekorda need tänased lõpunumbrid ei näita, sest nad murdusid lõpus ja vahe läks suureks. Kolmapäeval on järgmine mäng Pärnus ja küllap nad on mänguks paremini valmis.“