Kahe värava autor Sappinen: tuleb end välja magada. Penalti realiseerinud Liivak oma kavalusest: keeled suhu ja Euroopasse! 

Eesti jäi kaotusseisu juba kolmandal minutil, kui keskkaitsja Märten Kuusk tahtis mängida palli tagasi väravavahile Karl Jakob Heinale, kuid ei vaadanud korralikult, kus meie puurilukk asub, ja nii veeres pall tühja Eesti väravasse. Kuusk sõnas mängujärgsel pressikonverentsil, et kiirustas selles olukorras, aga proovis juhtunu võimalikult kiiresti ära unustada. „Meil oli veel terve mäng ees,“ rääkis koondise keskkaitsja. „Eks natuke oli see ikka peas, aga proovisin juhendamise ja rääkimisega mängu sisse saada. Kiitus ja au meeskonnale, nemad eesotsas Rauno Sappineniga tassisid mu sellest jamast välja.“

3:1 eduseisu mahamängimise kohta ütles Kuusk, et ühe kahest mängu lõpus löödud väravast oleks võinud kindlasti ära hoida. Ta lisas, et viigipunkt jäi halva maitsega, kuigi rahulolu tekitab see, et Rahvuste liigas on nüüd punkt kirjas.

Kahe värava autor Rauno Sappinen ei osanud vahetult pärast mängu lõppu võtta seisukohta, kas tulemusega peab rahule jääma või mitte. „Emotsioonid on praegu väga segased. Peab end rahulikult välja magama ja siis uuesti vaatama. Ei oska praegu öelda, kas klaas on pooltühi või -täis.“

Eestlased said täna rõõmustada kahe Rauno Sappineni värava üle, aga lõppseis jäi siiski 3:3.

Liivak alustas kohtumist pingilt, kuid 70. minutil tegi Eesti topeltvahetuse, kui väljakult lahkusid Konstantin Vassiljev ning Rauno Sappinen ja platsile tulidki Liivak ja Mark Anders Lepik. Kuus minutit hiljem oli Eestile määratud penalti ja seda läks realiseerima just Liivak. Flora mängumees nentis, et enne kohtumist ei olnud kokku lepitud, et võimaluse avanedes on see tema šanss.

„Täna olid seal nimekirjas Sappinen ja Kostja, aga kuna nad vahetati välja, siis tundus see loogiline. Ma ise võtsin selle otsuse vastu. See on põnev vastutus! Eriti minu situatsioonis. Mul on sellised pinged, et selle nimel tasub mängida,“ rääkis Liivak.