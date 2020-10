Anthony Davis: arvan, et Kobe Bryant on meie üle uhke 

"See on uskumatu," ütles Davis auhinnatseremoonial. "Meil on olnud kogu hooaja jooksul nii tõusud kui ka mõõnad, aga siin me oleme ja oleme NBA meistrid."

Ta jätkas: "Meistrivõistluste võitmine on väga keeruline. Olen õnnelik, see tähendab minu jaoks palju. Armastan neid kutte. Pärast tragöödiat tegime kõik temale (Bryanti – toim). Tahtsime alustatu lõpule viia. Arvan, et ta on meie üle uhke ja ka Vanessa (Bryanti lesk) on samuti meie üle uhke. Ta oli meile suur vend.“