MÜSTILINE SUMMA: Taani jalgpalliäss avaldas, kui palju raha on ta raisanud kasiinos ja magusale elule 

"90 minuti pärast olin kaotanud 400 000 naela (umbes 440 000 eurot – toim). Raha, mida mul polnud," avaldas Bendtner Guardiani teatel oma hiljuti avaldatud elulooraamatus.

Taani ründaja tegi siis Arsenalis vähikäiku. Raskused väljaspool väljakut suurenesid.

Guardianile antud intervjuus ütles Bendtner, et võitis sel õhtul üsna palju raha tagasi. Kuid ta jätkas hasartmänge ja jätkas kaotamist. Kevadel avalikustas praegu 32aastane mees Taani teleseriaalides, et on aastate jooksul kaotanud kokku tohutult raha.

"Raske öelda, kui palju on läinud, kuid umbes 50 miljonit Rootsi krooni (umbes 6,9 miljonit eurot – toim.) tõenäoliselt. See on kadunud nii kasiinos mängimisele kui ka mugava elu nautimisele."

Lisaks Arsenalile on Bendtner esindanud teisigi tippklubisid: Juventust ja Wolfsburgi. Seega rahapuudust pole tal olnud.

Eelmisel hooajal esindas Bendtner FC Copenhagenit. Hiljuti oli ta lähedal lepingu sõlmimisele Hiina klubiga, kuid koroonaviiruse pandeemia muutis plaane.