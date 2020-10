ILUSAD KORDAMINEKUD: Eesti jetisõitja võitis MM-hõbeda ja juhib maailma edetabelit 

Üpraus lisas: „Edetabeli võiduks on vaja olla pidevalt ja piisavalt palju võistlustel esikohtadel ning selle võit näitab, kui palju tööd ja aega me oleme siia sporti panustanud! Seoses selle aasta MMiga – lükati kahjuks koroonaviiruse leviku tõttu kõik selle aasta MMi võistlused edasi 2021. aastasse ja tiitlivõistluse medalid antakse välja esimese MMi etapi põhjal. Esimene MMi etapp toimus sellel aastal juba veebruarikuus Kuveidis ja seal saavutasime me 2. koha, mis tähendab üldsarja hõbemedalit! Olgugi, et meie selle aasta võistlushooaeg jäi küllalti üürikeseks, oli meil võimalus võistelda olulisemates sarjades ja näidata head minekut kõikjal!“