Ogier on taas pahur: see on kummaline, et Hyundai tiimi mänedžer on järgmise MM-ralli korraldaja 

Autoralli MM-sarja kuues etapp sõideti nädalavahetusel Sardiinia kruusateedel, aasta kaks viimast võistlust peetakse Belgia ja Itaalia Monza asfaldil. Novembri keskpaigas toimuv Ieperi ralli on enamike sõitjate jaoks tundmatu.

Hyundai piloodile Thierry Neuville'e on Ieper koduralli, mistap Belgia sõitja on teedega juba tuttav. "Eeldame, et Thierry on seal tugev, kuid ootan seda väljakutset. Annan endast parima, et võistlus võita, kuigi sõidan seal esimest korda," ütles Ogier. "Olen tuleviku suhtes lootusrikas. Ma pole kahe eelmise ralliga päris rahul, kuid olen rahul seal näidatud kiirusega. Nüüd läheme asfaldile, mis on nauditav."

Kuuekordsel maailmameistril paluti pressikonvrentsil selgitada, kas lisaks testimisele saab kuidagi Ieperi ralli kiiruskatseteks ja tingimusteks valmistuda. "Muidugi ei tohi me enne võistlust kiiruskatsetele minna. Loodan, et olukord on kõigi jaoks sama," vastas ta.

Pranstlane vihjas olukorrale, kus Hyundai meeskonna mänedžer Alain Penasse on samal ajal ka Ypresi rallit korraldava organisatsiooni juht. "See on veidi kummaline, et võistkonna mänedžer on ralli korraldaja. Kuid ma ei taha alustada arutelu selle üle. Valmistume meie käsutuses olevate vahenditega nii hästi kui võimalik. Vaatame, mida saame teha," viskas Ogier väikese süüdistuste õhku.

Ralliportaal Dirtfish haaras Ogier sõnasabast kinni ja küsis Alain Penasse'lt vastust: "Kõik teavad minu ametit ja minu suhteid Ypresiga, nii et me ei pidanud seda uudiseks."

Penasse sõnul käib praegu ralliks ettevalmistus. Kui mitmetel võistlustel on korraldajad pannud kurvidesse niinimetatud lõikamisvastased takistused, siis Ieperis seda ei teha.