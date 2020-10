Toyota spordidirektor kritiseerib Hyundaid: reeglid tuleb üle vaadata, sest nende sõitjad saavad eelise 

"Reeglid tuleb üle vaadata ja mõelda, kas kolmandat sõitjat tohib vahetada, sest ta saab libedatel teedel alati hea stardipositsiooni," lausus Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström Soome rahvusringhäälingule. Meest häirib Hyundai strateegia. Kui nende tiimis osalevad Kalle Rovanperä, Sebastier Ogier ja Elfyn Evans igal rallil, siis Ott Tänaku tiimi lähenemine on erinev.

Oma hooaja teise lähte saanud Dani Sordo kasutas Sardiinias oma stardipositsiooni suurepäraselt ära, kui ta alustas reedel tippmeestest viimasena ja sõitis laupäevaks sisse suure edu. Sama nägime ka Rally Estonial, kui Craig Breen lõpetas Ott Tänaku järel teisena, millega ta tõi meeskonnale vajalikud punktid tootjate arvestuses.

Kaj Lindströmi meelest on sõitjate rulett seotud just nende stardipositsiooniga. Ehkki pilootide arvestuses on Toyotal kaksikedu, siis tootjate seas juhib Hyundai seitsme silmaga. Väga olulised on just Sordo ja Breeni toodud punktid. Sama nägime ka möödunud aastal. Ott Tänak võitis Toyotaga kindlalt MM-tiitli, kuid parimaks tiimiks pärjati Hyundai.

"Me ei taha seda teed minna ja loodetavasti vaadatakse reeglid üle," lisas Lindström. Soome rahvusringhäälingu ralliekspert Miikka Anttila mõistab mehe muret, eriti pärast Sardiinias toimunut, kuid ta meenutab ka mündi teist poolt.

"Peamiselt ma pole nõus seepärast, et see tekitab MM-sarja töökohti juurde. Hyundais sõidab viis sõitjat, Toyotaga aga kolm," ütles Anttila, kes siiski tõdeb, et kriitika pole täiesti alusetu ja toob näiteks Kalle Rovanperä. Kui Toyota ostustaks sama strateegiat kasutada, siis jääks noor talent mitmetest sõitudest eemale.

Soomlase sõnul peab siiski ka roteerivate pilootide esitus olema veatu ja asi pole ainult nende heas stardipositsooonis. Anttila ei usu, et reeglimuudatust tõsiselt kaalutaks. "Hyundai kasutab reeglit sellisel viisil ära ja oleksin imestunud, kui seda muudetaks. See lisab hooajale värvi, kui etappe võidavad erinevad sõitjad," rääkis ta. Tänavu on peetud kuus etappi, mille on võitnud viis eri pilooti.