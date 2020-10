EOK haridustoetust saavad 22 sportlast, kelle seas on Alusalu, Gaim, Sokk ja Nool 

Eesti Olümpiakomitee projektijuht Natalja Inno sõnul on sportlased kõrgharidust alati väärtustanud. „Tavapärasest veel suuremas huvis haridusstipendiumite vastu on tunda koroonaviiruse poolt meie ellu tehtud korrektiivide mõju. Tippsportlased, kes on tuntud oma sihikindluse poolest eesmärkidele pürgimisel, seadsid endale ajal, kui treening- ja võistlusvõimalused on piiratud ning enamik tiitlivõistlusi edasi lükatud, uued kõrged sihid hariduses,“ rääkis Inno EOK pressiteate vahendusel.

Samuti võttis taas koha ülikoolipingil sisse elukutseline korvpallur Tanel Sokk, kelle haridusretk jäi aastaid tagasi pooleli. „Olen ammu otsinud aega ja võimalust, et haridusteed jätkata. Jätkan oma ülikooliõpinguid tänu sellele, et sattusin õigesse keskkonda, mis julgustab ja soosib edasiõppimist. Minu jaoks on see hea ja loogiline valik – alustasin oma kõrgharidusteed TTÜ-s ja loodetavasti lõpetan Taltechis. Oleks tõeline au olla sellise ülikooli vilistlane. Soovin ka oma kooliteed alustanud lapsele eeskuju näidata, et õppida ja areneda tuleb terve elu. Ma olen väga tänulik haridusstipendiumi eest ning loodan tulevikus sportlaskarjääri lõpetades tänu EOK panusele otsida endale uusi ja huvitavaid väljakutseid,“ rääkis Sokk.

Kolmekümnest stipendiumi pälvinud sportlastest üle poole on korduvtaotlejad, kaheksa on lõpetamas ülikooli tuleval suvel. Kokku rahuldati taotlusi summas 25 711 eurot. Toetatavad sportlased on seekord 22 spordialalt:

· Saskia Alusalu (kiiruisutamine)

· Kaidi Elmik (kurling)

· Grete Gaim (laskesuusatamine)