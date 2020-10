Norra sport on pankrotis ja vajab riigilt 15 miljonit 

Kuigi Norra kuulub maailma rikkaimate riikide hulka, siis koroonapandeemast tekkinud surutis on sealsed spordiseltsid põlvi löönud. Ehkki riigis kehtivad riiklikud kompensatsioonid, siis NIFi sõnul on paljud organisatsioonid väljaspool selle mõjuala ja rahaliselt hädas.

Tema sõnul tuleks toetusi laiendada, et see hõlmaks ka seda osa spordist, mis on jäänud täielikult toetustest eemale või lihtsalt rahaliselt hätta.

"Seetõttu soovitame tungivalt, et hüvitise skeemi kuuluksid ka need organisatsiooniliikmed. See on ülioluline, et takistaksime nende tegevuse lõpetamist või pankrotti minekut," jätkas ta. NIFi teatel on seni rahastusest ilma jäänud muuhulgas võitluskunstid, kickbox ja tantsuklubid, samuti vabatahtlikud spordisaalid.