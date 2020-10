Robert Rooba tööandja sipleb rahalistes raskustes 

Põhjusena nimetab JYP seda, et hooaja kaks esimest kodumängu on näidanud, et mängupäevatulu on eelarvesse prognoositust väiksem.

„Ega ma raha lugemas pole olnud, aga nii palju, kui ma asjaga kursis olen – osalesin aktiivselt klubi ja mängijate vahelistes palgakärpe läbirääkimistes –, siis ka meie klubil on seis raske, aga kärbete ja muude lahendustega on klubi leidnud olukorrast väljapääsu,“ ütles Rooba aprilli lõpus Õhtulehele.

„Tean, et nii mõnelgi klubil on meist raskem olukord. Meil sujusid läbirääkimised väga heas õhkkonnas, keegi ei läinud nugade peale, aga tean, et osas klubides pole positiivset vaimu olnud.“

Soome rahvusringhäälingu teatel on JYP Jyväskylä Oy maksuametile võlgu umbes 479 000 eurot.