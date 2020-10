VIDEO | Valgevene politsei andis laskesuusastaari vennale armutult kolki: "Arvasin, et olen pime." 

"Aga nurga taga oli uus grupp julgeolekutöötajaid, mustas vormis. Nad lükkasid mu rattalt maha ja hakkasid mind igasuguse selgituseta peksma. Mul lõi silmist sädemeid ja veri voolas mööda mu pead. Kartsin oma ratta pärast. See on mul olnud kümme aastat ja on mulle väga kallis. Püüdsin vabaks murda, et ratast päästa.