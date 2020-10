Vips jääb taas Jaapani sarjast eemale, kuid sai F1 superlitsentsi osas hea uudise 

Nüüdseks on piirangud lõdvenenud. Riiki pääseb, aga esmalt tuleb veeta 14 päeva karantiinis. Kuivõrd Vips võistles alles 4. oktoobril Itaalias Mugellos Formula Regional EM-sarjas (FREC), ei jõuaks ta ühegi valemiga 18. oktoobril toimuvale Super Formula kolmandale etapile.

Õnneks ei nulli see F1 superlitsentsiks vajalike punktide kogumise võimalust, sest rahvusvaheline autoliit FIA tegi hiljuti selles vallas olulise reeglimuudatuse.

Sõitjatel on nüüd kolme aasta asemel neli aastat aega koguda superlitsentsiks vajalikud 40 punkti, kuid arvesse lähevad kolm paremat hooaega. Samas on neil sõitjatel, kes koguvad vähemalt 30 punkti ja kelle hooaega mõjutas koroonaviirus (nagu Vipsil), ikkagi võimalik superlitsentsi taotleda.

Seega peab Vips lõpetama FRECi või Super Formula sarja nelja parema seas. Jaapanis näib see pigem keeruline, sest ta pole ühelgi võidusõidul osalenud, kuid FRECis hoiab ta 6. kohta. Esinelikuni on 40 punkti, kuid sõita on veel pool hooaega ehk neli etappi.