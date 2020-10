Sebastien Ogier kiitis Monza ralli lisandumist: suurepärane uudis! 

"Meil on olnud lühike hooaeg, seega iga ralli on teretulnud," vahendab prantslase sõnu Autosport.

Monza ralli on sarnaselt Eesti ja Ieperi rallidele MM-kalendris esimest korda ja kinnitati sinna alles möödunud nädalalõpul. See tähendab, et hooaja lõpuni jääb kaks rallit ning laual on veel 60 punkti.