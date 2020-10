Hyundai boss ei näe võimalust Ott Tänaku MM-tiitli võitmiseks 

„Saan järgmisel aastal 50. Mootorispordis olen neist olnud 30 ning näinud juhtumeid, kus tiitli võidavad need, kes on paar etappi enne hooaja lõppu maha kantud. On ka vastupidiseid näiteid. Kuni hooaeg pole läbi, on meie eesmärk olla sajaprotsendiliselt keskendunud. See on alati meie lähenemine olnud,“ alustas Adamo. „Teeme kõik endast oleneva, et aidata praeguael juhul Thierryd (Neuville), kellel on Hyundai sõitjatest ainus reaalne šanss. Peame lähtuma prioriteetidest.“