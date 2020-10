Spordivaria VÄGEV INFOGRAAFIKA | Vanameister tõukas Messi ja Ronaldo rahatabeli tipust, aga vaata kes teenis enim 90ndatel Toimetas Oliver Lomp , täna, 16:31 Jaga: M

Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi maskidega fännid Foto: Reuters/Scanpix

Youtube’i kanal Ranking Royals on koostanud vägeva infofraafika, milles reastatakse viimase 30 aasta enimteenivad sportlased aastate kaupa.Reaalajas liikuv graafika algab poksijate valitsemisajaga, kuna suisa neli kindameest on tabeli tipus. Liider on Mike Tyson, teisel kohal Buster Douglas ja kolmandal Sugar Ray Leonard. Esimene mitte-poksija on tabelis vormel-1 piloot Ayrton Senna.