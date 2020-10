Sõudmine JÜRI JAANSON 55 | „Magasime tiitlivõistlustel mõnikord telkides. Konkurendid vaatasid suu ammuli, et minusugune mees telgis ööbib!“ Oliver Lomp , täna, 18:00 Jaga: M

OH AJAD, OH VÕIMALUSED! Omal ajal võis Jüri Jaanson vaid unistada tingimustest, et võiks talveperioodil sõudebasseinis harjutada. Foto: Tiina Kõrtsini

Homme 55. sünnipäeva pidav sõudmislegend Jüri Jaanson võitis karjääri jooksul kõikvõimalikke medaleid, ent olümpiamängudel jäi kirkaim autasu tulemata. See ei häiri teda mitte üks raas, sest mees, kes on harjunud alati vinti peale keerama, jättis kõik rajale.