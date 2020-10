Jalgpallikoondise peatreener: Makedoonia mängu järel oli bussis haudvaikus, aga nüüd oleme taas heas rütmis 

„Emotsioonid on segased. Tegime küll sammu ülespoole, aga võit oli ju nii lähedal. Ütleme nii, et emotsioonid pole head,“ sõnas Baranov.

„Mäng tuleb iseloomult sarnane sellele, mis oli Armeenias. Peame kogu oma tegevust kaitsmisest ründamiseni parandama. Toona olime liiga episoodiliselt mängus,“ nentis Voolaid, kes kinnitas, et teatud järeldused on tehtud ka Makedoonia mängust. „Pidime valima järeldused, mis on homsega seotud ja edasi on minna nii kaitses kui palli valdamises, nii palli võitmisel kui kaotamisel.“