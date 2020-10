Rallimatemaatika: kas Neuville'i ja Tänaku võimalusi alahinnatakse liigselt? 

Novembris Ieperis ja detsembris Mozas on kokku laual veel maksimaalselt 60 punkti. Selleks peaks võitma nii mõlemad rallid kui ka punktikatsed. Õhus on terve hulk võimalikke stsenaariumeid. Kuigi Evans on liider, peavad paljud rallisõbrad tiitlisoosikuks kogenud Ogier'd. Samas seisab Neuville'il Belgias ees täielik koduralli, kus ta stardib suurfavoriidina. Loomulikult ei saa maha kanda ka tiitlikaitsja Tänaku võimalusi, sest Neuville'ile kaotab ta vaid nelja punktiga. Põnevust toovad olukorda kihlveokontorid, kes arvutavad välja oma koefitsiente ja soosikuid. Selgub, et Neuville'i ja Tänaku võimalusi peetakse väga minimaalseteks. Korralikult teeniks ka Ogier'le panustades.