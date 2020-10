Mullu Narvas poksinud mees kavatseb röövida kõik Tyson Fury tiitlid 

Kogu lugu algab tegelikult sellest, et Fury pidi tänavu kolmandat korda kohtuma ameeriklase Deontay Wilderiga. Matši esialgne kuupäev oli 18. juuli, kuid koroonaviirus lükkas selle edasi. Hiljem levis info, et Fury saaks uuesti ringi astuda novembris, kuid kokkulepet pole pooled seni saavutanud. Fury sõnul püüab Wilder pidevalt kuupäevadega keerutada ja matši edasi lükata.

Ta olevat täpselt sobiva raskusastmega oponent. Fury valmistub muuseas vastamisi minema kaasmaalase Anthony Joshuaga ja vajab ettevalmistuseks paraja tugevusega vastaseid. 201 sentimeetri pikkune Helenius võiks justkui sobida.

ESPNi jutt jõudis kiirelt ka Heleniuse kõrvu ning soomlane haaras kohe härjal sarvist. „Kui Tyson tõesti tahab detsembris poksida, siis vabastan ta hea meelega peavalust, mis kaasneb maailmameistriks olemisega,“ teatas ta sotsiaalmeedias.

36aastasel Heleniusel on profikarjääri jooksul kirjas 30 võitu ja kolm kaotsut. Eesti poksisõprade jaoks on ta vana tuttav, sest soomlane on ringis käinud nii Tallinnas, Rakveres kui ka Narvas. Eelmise aasta 30. novembril alistas ta Narva Vaba Laval brasiillase Mateus Roberto Osorio. Aastal 2018 poksis Helenius Rakveres, 2017 Tallinnas Kalevi spordihallis ja 2015 Tondiraba areenil Lasnamäel.