Eesti koondise mäng Armeeniaga oli koroonapositiivse tõttu ohus 

Nädala alguses selgus, et Armeenia koondise liige andis positiivse koroonatesti. "Nii palju saan öelda, et saabunud koondises üks nakatunu, kes pole mängija. Hetkel on küsimuse all, kuidas tagada mäng nii, et ei toimu nakatumist," ütles terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp kolmapäeva lõunal. Nakatunu oli Armeenia koondise varustaja ja võtmeküsimus on, kas ja kui tihedas kontaktis oli ta ülejäänud tiimiliikmetega.

Esimese käiguna jäeti teisipäeval ära Armeenia koondise pressikonverents, mis toimus meeskonna hotellis ja seda sai jälgida ainult veebiülekande teel. Segases olukorras on omavahel suhtluses Eesti jalgpalliliit, terviseamet ja Armeenia koondis.

"Suhtleme jalgpalliliiduga, oleme kontaktis ja vaatame üle, et mäng oleks turvaline," lausus Kingsepp, kelle sõnul on hetkel tuvastamisel, et mis Armeenia koondises täpselt toimus.

Kuna jalgpallureid ei saa platsile saata maskidega, siis on peamine tagada sportlaste turvalisus. "Seda spetsialistid arutavadki. On vaja rääkida osapooltega ja tutvuda olukorraga, vastavalt sellele tehakse otsused," jätkas Kingsepp. "Meie jaoks on oluline, et kui mäng toimub, siis turvaliselt ja nii, et kellegi tervist ohtu ei seata."

"Selgitasime välja, et positiine inimene viibis nendega ühes lennukis. Neil oli mure, et kuidas on tervis kaitstud. Kontrollisime üritusele antud tingimused üle, need oli väga ranged ja rääkisime jalgpalliliiduga läbi. Nüüd oleme ühel lehel,," ütles terviseameti esindaja.

"Neile tehti Eestisse saabudest testid ja need oli kõik negatiivsed," lausus ta.