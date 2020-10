Ronaldo õde: minu vend on Jumala saadik ning koroonaviirus on üks suur pettus! 

"Ma usun, et täna näevad tuhanded inimesed, kes on sarnaselt minule pidanud uskuma seda pandeemiat, neid testimisi ja peale sunnitud meetmeid, et see [koroona] on suurim pettus, mida me kunagi näinud oleme.

Täna lugesin ma lauset, millele kahe käega alla kirjutan: "Aitab kogu maailma lollitamisest!" Palun, tehke oma silmad ometi lahti!

Kui Cristiano Ronaldo on see, kes äratab maailma sellest üles, siis pean ma ütlema, et see portugallane on tõepoolest Jumala saadik. Tänan sind!"

Katia Aveiro on varemgi oma väikevenna kaitsmisel dzotile viskunud. Iseküsimus on muidugi see, kas seda praegu ja sellisel viisil on vaja. Teadaolevalt on Ronaldo tervis positiivsest testist hoolimata igati hea ning kurtmiseks põhjust ei ole.