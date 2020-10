VIDEO | „Kas ma pidanuks platsile s***uma?!“ Ülekohtune karistus tegi Valgevene tennisisti pööraseks 

"See oli hädaolukord, ma ei saanud väljakule jääda! Kui sa tahtsid, et ma s***ks platsile, siis ma oleks seda teinud," kurjustas Ivaška.

Kohtunik üritas karistust õigustada sellega, et Ivaška oli ära lubatust kolm korda kauem, kuid see ajas tennisisti veel enam marru.

"Ei, ei, ei, kas see on mingi nali?! See pole normaalne! Kuidas selline asi on võimalik?!" karjus ta.