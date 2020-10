7 VÕTIT | Eesti võiduta seeria pikenes 13 matšini, aga koondise mängupilt aina paraneb 

Kas klaas on pooltühi või -täis?

Mis oli mängu kõige olulisem võitluspaar?

Mattias Käit ja Vladislav Kreida vs Henrih Mhitarjan ja teised Armeenia poolkaitsjad. Eesti keskväljaduo tegi senise koondisekarjääri parima kohtumise, sest AS Roma superstaar oli täiesti nähtamatu ja Armeenia ei suutnudki palli keerutada. Suur roll selles oli just 22aastase Käidi ja temast aasta noorema Kreida suurepärane mäng, sest kaitses jõuti lõhuti vastaste söödumäng täielikult ja ründesuunal suudeti palli õigetesse tsoonidesse viia.

Arvestades seda, et sama kooslus toimis väga hästi ka Põhja-Makedoonia vastu, siis kas Eesti leidis lõpuks keskväljakoosluse, millega võib lootusrikkalt tulevikku vaadata?

Mis oli koondise suurim murekoht?

Kontrate peatamine. Ehkki Armeenia positsioonirünnakutel ei suutnud kodusatsi väravat ohustada, siis Eesti jäi järjepidevalt hätta vastaste kontratega. Sellest tuli ka avavärav, kui Eesti karistuslöögi järel sai Armeenia jooksu, Edgar Babajan ja Tigran Barseghjan keerutasid omavahel palli ning viimane pani tsenderduse Kamo Hovhannisjani pea peale.