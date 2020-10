Käit Armeenia suurima staari edukast ohjeldamisest: teadsime, et kui ta pöörab, siis on jama majas 

"Oleks Makedooniat võitnud, olnuks täna punktiga igati rahul, aga kahjuks andsime kaks väravat Makedooniale ära," sõnas Käit mängujärgsel pressikonverentsil. "Täna vajasime kindlasti kolme punkti, kahjuks seda ei tulnud."

Partnerlusest keskväljal Kreidaga: "Meil klapib väga hästi. Kreida on rohkem number kuus, mulle meeldib rohkem rünnata. Kui Kreida on kõrval, siis mul on rohkem enesekindlust ja julgust rünnata ning rohkem vabadust."

Vastaste suurima staari Henrih Mhitarjani ohjeldamisest: "Jah, saime hästi hakkama. Otseselt ei keskendunud enne mängu ainult tema võtmisele. Eks teadsime ise, kui ta on meil selja taga ja pöörab, siis on jama majas. Üks meist oli koguaeg tal külje all ega lasknud midagi teha."

Sappinen tõdes mängujärgsel pressikonverentsil, et ühe väravaga piirdumine jääb kripeldama. "Meeskond mängis väga head võimalused välja, kahjuks ei löönud ära."

Ta lisas: "Rahvusvahelisel tasemel pole lihtsaid mänge, aga suutsime momente tekitada. Neid polnud ainult mul, vaid ka teistel."

Kas meeskonna sees on tunda, et asjad sujuvad üha enam? "Usun küll," vastas Sappinen. "Peame leidma veel mingeid käike, sest kaks eelmist kohtumist on lõppenud viigiga."