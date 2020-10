Karel Voolaid: peame realiseerimisega rohkem vaeva nägema, aga aega pole 

"Näha oli, et Armeenia eesmärk polnud mängu domineerida, vaid oodata meie viga või sundida meid eksima. Üleminekutel tekitavad meile probleeme tugevad, keskmikud ja võivad ka nõrgemad. Mõtelge Eesti jalgpalli ajaloo peale, oleme kontratega tekitanud pahandust ka väga tugevatele. See on kahe otsaga asi. Nii ei saa, et ründame hästi, aga ühtki kontrat ei tule. Ei ütle, et see kripeldab, aga see on tõenäoliselt pikalt veel väljakutse," sõnas Voolaid mängujärgsel pressikonverentsil.

Elan usus, et kui suudame luua momente nagu praegu, siis hakkavad pallid rohkem sisse minema. Samas, mingi päev ei lähe võib-olla üldse sisse. Olete seda näinud jalkas, et mõni pommitab ega saa sisse, mõni lööb kaks korda peale ja lööb kolm väravat."

Mida olete teinud, et meeskond ei murdu enam kui jääb varakult kaotusseisu?

"Ühtepidi võiks öelda, et ei midagi väga erilist. Teistpidi sättisime kindlasti mingisugused sõnumid veidi ümber."

Kuidas vältida varakult kaotusseisu jäämist?

"Ei tea."

Kuidas jäite rahule keskväljaduoga Kreida – Käit?

"Ütlesin Kreidale, et teda oli täna rohkem väljakul kui Mhitarjani. Ta oli tubli mees."

Kui palju on aidanud mängupilti terviklikuks muuta, et väljakul on hakanud tekkima tuttavad partnerlused?

"Oleme vist [Karl Jakob] Heina päris hästi toonud koondisesse, natuke võite kiita ka meid. Selge, et mingid kooslused aitavad. Kas või sama Leedu, nad vist surevad ka koos selle keskkaitsepaariga.