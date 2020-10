Austraalia lahtiste boss on lootusrikas 

Seoses maailmas valitsevatele reisimispiirangutele on 18. jaanuaril algama pidavate Austraalia lahtiste saatus segane, sest pole teada, kas ja kuidas tennisemaailma tipud Austraaliasse sõita saavad. Samuti on probleemiks asjaolu, et kohale jõudes peaksid sportlased viibima 14 päeva karantiinis, ent see ei ole Austraalia lahtiste bossi Craig Tiley sõnul mõeldav. „Ei saa paluda mängijal olla kaks nädalat isolatsioonis ja siis astuda kohe väljakule ning hakata Suure Slämmi turniiri mängima,“ vahendas Tiley sõnu The Guardian.

Järgmise aasta esimese Suure Slämmi turniiri boss selgitas, et turniiri toimumiseks tuleks mängijad panna küll karantiini, kuid võimaldada neil selle kahe nädala jooksul liikuda lisaks hotellile ka treeningväljakutel. „Hetkel on meie suurim mure see, et piirid on kinni," rääkis Tiley. „Aga meil on olemas plaan selleks, kui kõik piirid on jälle avatud. Teeme koostööd kõikide Austraalia osariikide juhtidega. Oleme täielikult nõus sellega, et kõik välismaalt tulijad peavad olema kaks nädalat karantiinis, aga peame hetkel läbirääkimisi selleks, et saaksime luua keskkonna, kus mängijad saaksid kahe nädala jooksul käia hotellis ja harjutusväljakutel," selgitas Austraalia lahtiste boss, kuidas isolatsioonireeglites väikese erandi tegemine suurturniiri toimumisele kaasa aitaks.

Maailma tippudest on 18.-31. jaanuarini planeeritud Suure Slämmi turniirile lubanud kindlasti minna Roger Federer ja Serena Williams.

Alles möödunud nädalavahetusel lõppes teine Suure Slämmi turniir, kui võitjad selgitati Prantsusmaa lahtistel. Sinna sõitnud mängijad pidid küll võistluste jooksul viibima nii-öelda mullis ehk vaid võistluskeskustes, kuid riiki jõudmise korral kahenädalast karantiini ei kehtestatud. See tähendab, et mängijad said turniiriks valmistuda kodus ja alles mängude ajaks kohale sõita.

Üleliia suures vaimustuses mängijad mullist ei olnud. „Siin mullis olla ei ole lõbus. See on Pariis, aga samas ei ole ka,“ muljetas ESPNile meeste 49. reket Sam Querrey, kes viibis Prantsusmaal koos oma abikaasa ja värskelt sündinud pojaga. „Sa oled ainult kas väljakul või Euroopa hotellile iseloomulikus väikeses toas koos oma suurte reisikohvritega.“

Mitmed mängijad lisasid, et suureks probleemiks oli see, et mulli kui sellist tegelikult ei eksisteerinud, sest mängijatel oli hotellis võimalik kokku puutuda ka tavainimestega. „Näen oma hotellis inimesi, kellel pole tennisega mingit pistmist,“ imestas meeste esireket Novak Djokovic. „Minu kõrvaltoas elas perekond, kes oli endale täiesti tavaliselt toa rentinud.“

Meeste edetabelis seitsmendal real olev Alexander Zverev kirjeldas samasugust olukorda: „Hotell ei ole tegelikult mull. Minu kõrval elas tavaline perekond, kes tuli iga päev koju suveniiridega Eiffeli tornist ja mujalt.“