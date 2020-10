Suurbritannia valitsuse poole pöördunud vutiäss: ükski laps ei peaks magama minema tühja kõhuga 

22aastane Manchester Unitedi ja Inglismaa jalgpallikoondise ründaja on oma heategudega silma paistnud juba varasemalt sel aastal. Nimelt suutis ta panna Suurbritannia valitsuse jagama koroonaviiruse ajal endiselt tasuta koolilõunaid. Samuti aitas ta koolilõunate eest tasumiseks koguda 22 miljonit naela.

Soovituste seas palutakse valitsusel tagada tasuta koolilõuna igale perele, kes saab riigilt elatustoetust. Teiseks leitakse, et valitsus võiks koolivaheaegadel pakkuda kooli juures rohkem tegevusi, mis tooks vähekindlustatud lapsed ka pausi ajal kooli, kus nad saaksid tasuta süüa. Viimasena on ettepanekuna esitatud idee, et praegu kasutusel olevad söögivautšerid saaksid kõrgema väärtuse: hetkel on nende hinnaks 3.10 inglise naela, uue ettepaneku järgi oleks väärtuseks 4.25 inglise naela. See tähendab, et vautšeri omanik saaks endale süüa osta suurema rahasumma eest.

Rashford sõnas oma algatuse ja riiklikule toidustrateegia ettepanekute kohta nii: „Seda arutelu on liiga pikalt edasi lükatud. Peame koheselt reageerima, et tagada vähekindlustatud laste peredes stabiilsus. 2020. aastal ei peaks ükski Suurbritannia laps minema magama tühja kõhuga. Samamoodi ei peaks nad istuma klassiruumis ja muretsema, mida nende nooremad õed-vennad sel päeval süüa saavad või kuidas nad koolivaheajal kõhud täis saavad. Vanasti oli koolivaheaeg laste jaoks aasta kõige oodatum aeg, aga täna tekitab see isegi vaid seitsmeaastastes ärevust. Paljud on öelnud, et vaesusega võitlemise parimaks relvaks on haridus. Ma ei ole sellega nõus, sest haridus on efektiivne vaid nende laste jaoks, kes suudavad õppimisega kaasa minna. Praegu on meil terve generatsioon lapsi, kes on tagasi koolis ega suuda keskenduda toidu pärast muretsemise ja oma korisevate kõhtude pärast. Toidupuudus ei ole kunagi lapse süü. Kaitseme oma noori. Võtame üksteisel ümbert kinni, seisame selles küsimuses koos ja ütleme, et see olukord ei ole aktsepteeritav.“