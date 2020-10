Enesekindlusest puudu ei jää: Bottas peab ennast Hamiltonist paremaks 

Möödunud nädalavahetusel kihutati F1 sarjas Nürburgringil. Esimese mehena jõudis finišisse Mercedese sõitja Lewis Hamilton, kellele see oli sel hooajal seitsmes etapivõit. Teise koha sai Red Bulli mees Max Verstappen ja kolmas oli Renault’ rooli keerav Daniel Ricciardo. Üldarvestuses teisel kohal olev Valtteri Bottas finišisse ei jõudnud, sest tegi sõiduvea ning pidi etapi keskel sõitma ära boksi.

Hamiltoni jaoks oli pühapäevane etapivõit suur asi, sest sellega kerkis ta Michael Schumacheriga jagama enim etapivõite võitnud sõitja tiitlit. Mõlemal mehel on nüüd kirjas 91 etapivõitu. Hooaja lõpuks võib hetkel üldarvestuses 69punktilist edu hoidev Hamilton jõuda legendaarse sakslasega ühele pulgale ka MM-tiitlite arvestuses, sest kui britt kroonitakse taas F1 sarja tšempioniks, on mõlemal ette näidata seitse trofeed.

Eelmise nädalavahetuse etapi eel hakati juba spekuleerima, kas Schumacheri rekorditeni jõudmine tähendab, et Hamilton on parem kui sakslane. Kolmekordne maailmameister Jackie Stewart arvas siis, et parem on Schumacher. „Auto ja mootor on praegusel ajal (Mercedesel) nii võimsad, et see on peaaegu ebaaus kõikide teiste suhtes,“ rääkis 81aastane Stewart ühes taskuringhäälingus. „Mul oleks keeruline õigustada väidet, et Lewis on läbi aegade parim sõitja,“ lisas 1969., 1971. ning 1973. aastal maailmameistriks tulnud eksvormelisõitja.

Endine F1 sarja boss Bernie Ecclestone nentis omakorda, et Schumacher oli justkui kõvem sõidumees, sest toonane tehnika ei olnud nii hea kui praegu. „Kui Schuey istus oma autosse, sõitis ta rohkem või vähem omapäi. Hamiltonil on tänapäeval jumal teab, mis vidinad abiks: need ütlevad talle rehvirõhku, kurvide võtmise kiiruseid jne,“ sõnas Ecclestone.

Pühapäevase etapi järel avaldas oma arvamust F1 asjatundja Martin Brundle, kellel jagus aga kiidusõnu mõlemale. „Michael oli tõeline võitja nii autos kui sellest väljas. Kõik õiged inimesed tahtsid olla tema tiimis ja saada osa sellest edust, sest ta oli lihtsalt nii kiire ja nii hea. Lewis on samasugune,“ kirjutas Brundle Sky Sportsi kolumnis.