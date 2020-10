PETMINE ON HALB | Valitsev maailmameister teenis armukese tõttu võistluskeelu 

26aastase Seto kohta avaldati ühes Jaapani ajakirjas lugu, mille piltidelt oli näha teda hotellis kohtumas ühe naisterahvaga. Tegu ei olnud aga ujuja abikaasa Yuka Mabuchiga, kellega Setol on kaks last. Vahele jäämise järel tunnistas mees üles, et tal oli afäär.

Jaapani ujumisliidu jaoks ei olnud see aga piisav ja nii saadi selle nädala teisipäeval erakorraliselt kokku. Otsustati, et oma kaasat petnud mees ei tohi kuni aasta lõpuni enam võistlustel osaleda. Järgmise aasta olümpiamängudel võib Seto uuesti basseini hüpata.

„Kuidas saaksin selle eest vabandada?“ vahendas ujuja sõnu ESPN. „Olen seda endalt küsinud, aga arvan, et parim vabandus on see, et jätkan ujumist ja proovin usalduse tagasi võita oma perekonnalt, kes on mu vastutustundetu käitumise tõttu palju haiget saanud. Tahaksin tõsiselt jälle ujumisega tegelema hajata, et mu pere ja kõik teised näeksid jälle seda ujujat, kes ma olen. Palun kõigilt vabandust.“

Lisaks ujumiskeelule jäi Seto ilma ka oma sponsorist All Nippon Airwaysist ning Eurospordi andmetel peab ta läbima Jaapani ujumisliidu poolt korraldatud programmi, kus on fookuses oma kodumaa au kaitsmine ja korrektselt käitumine. Rio olümpiamängudel võitis jaapanlane kompleksujumises medali, hetkel on ta valitsev maailmameister nii 200 kui 400 meetri kompleksujumises.

Seto pole sugugi esimene Jaapani sportlane, kes halvasti käitumise eest karistada on saanud. 2014. aastal teenis kohalikult ujumisliidult 17kuulise võistluskeelu Naoya Tomita, kes jäi basseini ääres vahele sellega, et proovis ühelt fotograafilt varastada tema fotoaparaati.

Neli aastat hiljem leidsid Jaapani spordivõimud, et riigi au on kahjustanud neli korvpallurit, kes nautisid Aasia mängudel nelja naisterahva seltsi. Usutavasti olid naised prostituudid ja mängijatele määrati aastane võistluskeeld.