SUUR PAHANDUS | Haiglaravi hirmus Venemaalt põgenenud koroonahaige tipptennisist võib teenida kopsaka trahvi või pika võistluskeelu 

Esialgu tundus, et perekonnal pole selle vastu midagi, aga siis võttis Querreyga ühendust Venemaa terviseamet. Ameeriklastele anti teada, et neid tuleb üle vaatama kohalik arst ja kui doktor arvab sümptomite põhjal, et vaid hotellikarantiinist ei piisa, viiakse kogu pere haiglasse. Eurospordi väitel oli Querrey avaldanud arvamust, et neil esinevad keskmise tõsidusega sümptomid, ent arsti visiidi tulekust kuuldes hakkas maailma 49. reket kartma ja pakkis tenniseajakirjaniku Ben Rothenbergi andmetel naise ja lapse eralennuki peale ja põgenes riigist.