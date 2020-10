Soomlasest odaviske OM-hõbe otsustas jätkata karjääri Tokyo olümpiani 

36aastane atleet tunnistas, et tegu oli raske otsusega.

"Pidin seda pikalt kaaluma, kuid tegin otsuse südamest. Olümpiamängud ja kirkaim medal on olnud mulle unistuseks alates ajast, mil olin veel väike poiss," vahendas Ruuskaneni sõnu Iltalehti.

Soomlane lisas ka, et ta oleks äärepealt karjääri ära lõpetanud, kui Johannes Vetter tänavu septembris oda 97.76 m kaugusele lennutas. Ruuskanen oli ise samal päeval võistelnud Finnkampenis, kus ta piirdus 78.84 ja teise kohaga.

"See oli unustamatu kojusõit. Tundsin, et pean mõneks ajaks spordist eemal olema. Ning mul on olnud väga hea sügis. Seega tegin otsuse jätkata," lausus Ruuskanen.