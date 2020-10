Spordivaria Koroonaajastu Eesti spordis: positiivsed proovid, viimase hetke otsused ja sassis kalender Eigo Kaljurand , täna, 20:00 Jaga: M

MÄNG, MILLE ÄRAJÄÄMINE OLI JUUKSEKARVA KAUGUSEL: Eesti viigistas koduväljakul 1 : 1 Armeeniaga, kuid kohtumise toimumine oli veel sama päeva lõuna paiku tõsises ohus. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti jalgpallikoondis viigistas kolmapäeva hilisõhtul rahvuste liigas 1 : 1 Armeeniaga. Kohtumise toimumine oli veel sama päeva lõunal kahtluse all, sest külalistiimi personaliliige andis positiivse koroonaproovi. Ehkki matš sai terviseametilt rohelise tule, on selle tagajärjel ohus mitmed kohaliku liiga mängud. Segane on seis ka Kalev/Cramo korvpallimeeskonnaga, kellel on koroonaviiruse tõttu ära jäänud viimased kolm kohtumist. Asjaosaliste sõnul tekitab olukord stressi, sest otsused tulevad sageli viimasel minutil.