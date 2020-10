Pirelli soovib Ott Tänakule õnne: ta paneb Kimi Räikköneni lobamokana paistma! 

Eelkõige on Hyundai piloot tegudemees, ent mitte suur jutumees. Pirellis leitakse, et kuigi temast on tehtud autobiograafiline film, on ta üks vähemtuntuid rallisõitjaid.

Kui tema kaardilugejalt Martin Järveojalt paar aastat tagasi küsiti, milline on Tänak tavaelus, jäi too sisuliselt vastuse võlgu: "Mul pole aimugi. Ta on eesti keelt rääkides samasugune," tõdes Järveoja.

Pirelli kodulehel meenutatakse põgusalt Tänaku karjääri tähtsamaid hetki ning rasket algust MM-sarjas.

"Tänak sai esimese võimaluse Malcolm Wilsoni meeskonnas 2013. aastal, kuid hooaja lõpuks jäi ta tiimikohast ilma. Kaks hooaega hiljem võeti ta uuesti M-Sporti, ent ka toona jäeti ta mitmete avariide tõttu lõpuks meeskonnast välja. Tõepoolest, tol aastal toimunud õnnetuste sisse mahtus ka Mehhiko rallil järve sõitmine, mille järel masin sinna uppus. Pärast juhtunut teenis ta hüüdnime "TiTänak."

"Kolmanda võimaluse M-Spordi tiimis sai ta 2017. aastal ning koos Sebastien Ogier'ga suutis ta näidata märksa küpsemaid esitusi. Esimese ja kauaoodatud etapivõidu sai ta Sardiinias, hiljem õnnestus triumfeerida ka Saksamaal. Samasuguses hoos jätkas ta ka järgmisel aastal Toyotas,"