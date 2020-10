Türgi peatreener kritiseeris Euroliigat: see pole õiglane, et Žalgiris mängib suure kodupubliku ees 

Anadolu Efesi peatreener Ergin Ataman ütles pärast kaotust Kaunase Žalgirise vastu, et see pole õiglane, et osad meeskonnad saavad mängida fännide ees. "Meie mängime sama sarja ilma koduväljakueeliseta, ilma fännideta, kuid osad meeskonnad mängivad oma poolehoidjate ees," ütles nördinud Ataman peale matši.