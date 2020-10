ÄGE! Eesti rattasprinter stardib Vueltal. Laas: „Ei lootnud, et sel aastal suurtuurile pääsen.“ 

Kui viimastel aastatel on eestlased saanud jalgratturite suurtuuridel pöialt hoida peamiselt Rein Taaramäele ja Tanel Kangertile, siis tänavu saab Vueltal ennast näidata Bora-Hansgrohe tiimi kuuluv Martin Laas.

Bora-Hansgrohe tuntuim sprinter Peter Sagan ja parim mägironija Rafał Majka osalevad Giro d'Italial, mistap Hispaaniasse nad ei sõida. Kaasa teeb aga Pascal Ackermann, kes on viimasel kahel EMil lõpetanud kolmandana ja möödunud aasta Girol võitis kaks grupifinišit.

Kas ülesanne saab olema Ackermanni lahtivedamine? "Täpsemalt ei tea, aga eks see saab ülesanne olema. Ega seal suurt raketiteadust ei ole," nentis Laas

Mehe sõnul polnud ta suurtuurile pääsemisega arvestanud. "Eks ikka tahtsin suurtuuril kaasa sõita, aga ma ei oodanud ega lootnud sel aastal sinna pääseda. Nädal tagasi öeldi, et võib juhtuda, et lähen," kirjeldas ta. "Kindlasti on see hea tunne, aga natuke on ka kartust."

Seni on mehe pikim osaletud tuur üheksapäevane. Vuelta algab aga 20. oktoobril ja Madridis veeretakse finišisse 8. novembril ehk sadulas tuleb olla pea kolm nädalat.

"Mingi ettekujutus on olemas, aga päris täpselt ei tea, kuidas näeb välja kolm nädalat järjest võidu sõitmine. Kindlasti on see kõrgetasemeline velotuur, aga saab olema katsumus ja uus kogemus," rõõmustas Laas, kelle sõnul tema konkreetsetest eesmärkidest veel räägitud pole, aga tiimiüleselelt on eesmärgiks võimalikult rohkelt etapivõidud.