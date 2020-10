FOTOD | Egon Kaur testis M-Spordi arendatud uut autot 

Produktiivse testipäeva lõpus, peale rohkeid muudatusi, jõuti seadistusega väga mugava autoni. Kaur lisati testi järgselt ka M-Spordi arendussõitjate nimekirja etteotsa. Rallisõitja sõnul on auto põneva kontseptsiooni ja inseneride väljamõeldud lahendustega. „Sildade puhul on püütud jääda võimalikult originaalauto detailide peale, silladetailid on diagonaalis ees ja taga vahetatavad. Lisaks oli muljetavaldav transmissioonide töö ja ruumiline kompaktsus,“ rääkis Kaur.