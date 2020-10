FIA rallidirektor tõi Jüri Ratase ja Eesti valitsuse teistele eeskujuks 

Yves Matton tõdes, et Ieperi ralli toimumine satub ohtu vaid juhul, kui Belgia valitsus peaks ootamatult tegema piirangud või ürituse ära keelama. "Rallil on nende tugi ja praegu pole põhjust, miks see võiks ära jääda," ütles ta portaalile Dirtfish. "Olen väga optimistlik. Belgias toimus alles hiljuti võistlus (eelmisel nädalavahetusel sõideti Aarova ralli) ja võidusõite korraldatakse seal alates augusti algusest."

Matton tõi eeskujuks Eesti valitsuse ja peaminister Jüri Ratase, kes tegid septembris Rally Estoniaga seotud inimestele riiki sisenemiseks karantiinierandi.

"Kõige tähtsam on valitsuse tugi," ütles Matton. "Eesti tavapäraste reeglite kohaselt polnud võimalik üritust korraldada, see sai teoks vaid tänu valitsusele ja meie reegliteraamatu lisale S (autoliidu juhend võistluste korraldamiseks koroonapiirangute tingimustes - toim), mis näitab, mida me ralli korraldamiseks teeme."

"Meie sanitaareeskirjade järgmine lubab meie inimestel minna riikidesse, kuhu neid muidu ei lubataks. See on reaalsus. Kui meil on valitsuse tugi, siis usume, et rallisid ei tühistata viimasel hetkel. Kuid olukord muutub igapäevaselt, mis võib viia selleni, et valitsus ei suuda mõnda asja kontrollida ja peab vastu võtma teatud otsuseid. Loodan, et Belgias see nii ei ole ja suudame edasi minna planeeritult ja korraldada kõik rallid."

Möödunud nädalal tekkis ralliringkondades hirm, et Ieperi etapp võib ära jääda, sest Belgia Condrozi ralli jäi koroonaviiruse tõttu ära. Mattoni sõnul pole paanikaks põhjust.

"Me ei saa neid rallisid omavahel võrrelda," selgitas ta. "On mitu erinevat tahku. Ei saa võrrelda professionaalset ja amatöörlikku organisatsiooni. Condroz toetub vabatahtlikele, mistõttu on lähenemine teistsugune kui siis, kui su üritust korraldavad selleks palgatud inimesed."