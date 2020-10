Pevkurist Euroopa võrkpalliliidu presidenti ei saanud. „Pea on püsti ja elu läheb edasi!“ 

"Paljud on mulle kaasa elanud Euroopa võrkpalliliidu presidendi valimistel, mis said just oma lahenduse. Pidin seekord tunnistama konkurendi paremust, aga pea on püsti ja elu läheb edasi!" ütles Eesti Võrkpalli Liidu president ja Riigikogu liige Hanno Pevkur sotsiaalmeedias.