Valgevene korvpallistaar kirjeldas trellide taga üle elatud õuduseid 

Naise sõnul olid tingimused vanglas kohutavad. "Need ohustasid mu tervist. Viimased 13 päeva pole ma maganud mitte madratsil, vaid külmadel metallpulkadel. Samuti võeti ära voodipesu," vahendas portaal Eurohoopa naise sõnu.

"Kaks nädalat polnud sooja vett, kogu selle aja jooksul ei viidud meid duši alla. Samuti lülitasid nad kahe nädala jooksul tualetis äravoolu välja – see oli bakterite ja mikroobide kasvulava. Viimati viidi meid õue jalutama viis päeva tagasi."

Kambrite räpasust näitab seegi, et ta sai endale täid. "Lisaks läks nendes tingimustes hullemaks mu vana vigastus - seljaaju song. Minu kongikaaslane oli haige ja pole teada, kas see oli külmetus või midagi muud. Kõik see oli mu tervisele suureks ohuks," kirjeldas Leutšanka. 15. oktoobril toimus uus kohtuprotsess, mille järel teda trahviti ja ta vabastati.