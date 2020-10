Kummalises olukorras vormelisõitja viskas nalja: nagu oleksid koos naisega, kellest kahe kuu pärast lahutad 

30aastane mehhiklane on Racing Pointi nime kandvas F1 tiimis sõitnud alates eelmisest aastast, enne seda kandis tiim Force India nime ja nende masina rooli istus Perez juba 2014. aastal. Mehel oli kehtiv leping 2021. aasta lõpuni, ent ligikaudu kuu aega tagasi sai avalikuks, et uuest hooajast mehhiklase teeneid enam ei vajata ning tema koha võtab üle Sebastian Vettel.

„On väga veider,“ nentis Perez, kes on 11 etapi järel üldarvestuses viiendal kohal. Võrdluseks: Perezi tiimikaaslane Lance Stroll, kes sõidab ka järgmisel hooajal Racing Pointi uut nime kandvas Aston Martini tiimis, on üheksandal kohal, meeskonnaga ühinev Vettel on 13. positsioonil. „Nagu oleksid koos naisega, kelle kohta sa tead, et kahe kuu pärast hakkate lahutama,“ vahendas mehhiklase kommentaari portaal planetf1.

Aga Perez ei ole olukorra peale pahane, vaid nentis, et see on osa mängust. „Olen siin olnud nii pikki aastaid ja olnud sarnases positsioonis, aga ka erinevates positsioonides. See kõik ongi osa mängust,“ rääkis mehhiklane.

Tuleviku osas sõnas Perez, et ta ei oska ennustada, kui tublilt suudab Aston Martin järgmisel hooajal suurematele konkurentidele kandadele astuda, aga kindlasti suudetakse kaarte segada. Mehe enda tulevik on hetkel veel lahtine, kuid kuluaarides on sahistatud, et ehk võib ta liituda Haasi või Red Bulliga.