Tippjalgpalluri märga hauda viinud õnnetuses esitati ametlik süüdistus 

Lennuõnnetust uurinud komisjon selgitas välja, et masinat juhtinud piloodil David Ibbotsonil oli aegunud litsents ja ta polnud saanud väljaõpet öiseks lendamiseks. Samuti selgus, et lennukil olid probleemid piduritega, puudus aparatuur vingugaasi avastamiseks ja vigane oli autopiloodi süsteem. Sala surnukeha leiti mullu veebruarikuus, kuid piloodi Ibbotsoni säilmeid ei suudetudki leida.

Nüüdseks on süüdistajad leidnud, et õnnetuses tuleks süüdistada 66aastast David Hendersoni, kes piloodiks olnud Ibbotsoni palkas. The Suni andmetel uuris Henderson kehtiva litsentsita Ibbotsonilt nii: „Kas tahaksid veeta nädalavahetuse Nantes’?“ Sellega vihjas piloot oma kolleegile võimalusele, et ta võiks Salat sõidutada ja raha teenida hoolimata sellest, et Ibbotsonil ei olnud õigust lennukit juhtida.