Järgmise aasta jalgpalli EMi võivad ees oodata muudatused 

Euroopa Jalgpalliliidu juht Aleksander Ceferin avaldas lootust, et EM saab järgmise aasta suvel igal juhul toimuma, kuigi võib juhtuda, et võõrustajariikide arvu tuleb vähendada. „Oleme loomulikult praeguse olukorra pärast mures, aga oleme absoluutselt kindlad, et EM mängitakse ära,“ vahendas Ceferini sõnu DailyMail. „Plaan on, et mängime EMi ära nii, nagu plaanis oli, kuigi peab ütlema, et 12 võõrustajariigi asemel teeme Euroopa meistrivõistlused 11, kaheksas, viies või ühes riigis,“ lisas UEFA president võimalike muudatuste kohta.