Soomer lõpetas hooaja viimase sõidu kaheksandana 

Ülipingeliseks kujunenud võistlussõidu start läks Soomeril (Kallio Racing, Yamaha) hästi, ta tõusis juba esimesel ringil kolmeteistkümnendalt kohalt korraks kaheksandaks, kuid langes siis koha võrra üheksandaks ning mõni ring hiljem kümnendaks. Vahed olid tänases sõidus terve distantsi jooksul esimese kümne sõitja vahel aga väga väikesed. Kõik võistlejad pingutasid hooaja viimaste meetriteni võimete piiril, et võimalikult heal kohal lõpetada, ainuüksi liidrikoht vahetus üle kümne korra.

"Raja viimane sektor jäigi Estorilil minu nõrgimaks kohaks. Tegime täna seades ühe väikese muudatuse, kuid selgus, et see tegi minu tugevamad küljed tugevamaks, nõrkusi aga ei parandanud," rääkis Soomer. "Tsikkel oli kiire, aga kiired ümberistumised ja suunamuutused, mis just viimases sektoris olulised, olid mulle terve sõidu jooksul rasked."