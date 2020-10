Spordiblogi Deivil Tserp | Dopingust ja suuseksist Deivil Tserp , eile, 21:01 Jaga: M

Populaarne tõsieluseriaal "Rannamaja". Foto: Erki Pärnaku

Heausklik spordisõber sai pärast Eesti iseseisvuse taastamist väga kaua elada õndsas usus, et doping on pigem teiste riikide probleem. Ent 21. sajandi alguses tõdeti ka meie spordimaastikul: pealtnäha rahuliku pinnase all võib tekkida mitmepalline maavärin!