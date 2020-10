VIDEO | Maailmameister põrkas Flandria tuuril kokku mootorrattaga ja murdis kämbla, Girol kerkis Kangert kolme koha võrra 

Kokkuvõttes on Almeida edu Keldermani ees 15 sekundit, Hart ja Hindley kaotavad portugallasele pea kolm minutit, teised ratturid veelgi enam. EF Education First tiimis sõitev Kangert on liidrist maas 47 minuti ja 38 sekundiga, mis annab talle 26. koha.