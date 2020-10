TUBLI: Kregor Zirk tegi rahvusvahelise ujumisliiga avaetapil mitu edukat starti 

"Teine võistluspäev algas 200 meetri liblikujumisega, mida olin oodanud suure huviga," kirjutas 21aastane tartlane Budapestis toimunud jõuproovist sotsiaalmeedias. "Lõpetasin kuuendana ajaga 1.54,73, mis on minu karjääri paremuselt viies tulemus. Samuti oli see minu esimese matši parim ujumine."

"30 minutit hiljem sain võimaluse uuesti Duna Arenal vette hüpata ja ujuda 200 meetrit vabalt. Tõin tiimile kaheksanda koha punktid ajaga 1.45,90. Tegemist on minu karjääri paremuselt seitsmenda tulemusega. Huvitava faktina saab välja tuua ka selle, et see oli esimene individuaalne ujumine ISL ajaloos, kus kaks Baltimaa ujujat koos ujusid. Nimelt kuulub minu tiimi Leedu ujumisäss Danas Rapsys, kellega ma seda ala kõrvuti ujusin," lisas Zirk.