PAHAMEEL: endine Norra kergejõustikuäss leiab, et Therese Johaug pälvib liiga palju tähelepanu 

Norra kestvusjooksu legendi Ingrid Kristianseni hinnangul on ajakirjandus liikunud äärmusse. "Ainult Johaugile keskendumine on haiglaselt tüütu," lausus ta NRK-le antud intervjuus. "Meil on veel palju häid naissportlasi, kellel on sel aastal hästi läinud."